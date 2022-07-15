Москва, 15 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. По мере того, как роль доллара в мировой экономике будет ослабевать, будут укрепляться позиции китайского юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Высшей школы экономики, согласно которым роль доллара США в мировой финансовой системе будет уменьшаться.

Юань и доллар

«Не исключено, что по мере ослабления роли доллара в мировой экономике роль юаня будет расти. И, похоже, что это уже наблюдается. Об этом свидетельствуют сообщения об использовании юаня в качестве валюты расчетов по очень многим видам торговых контрактов. В частности, наша торговля нефтью с Индией номинируется в юанях», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, будет ли снижение роли доллара в мировой экономике сопровождаться усилением роли евро.