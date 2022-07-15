Екатеринбург, 15 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в 2022 году ликвидированы 330 свалок мусора. Об этом журналистам сообщил глава комитета по экологии и природопользованию городской администрации Артур Зиганшин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

В 2022 году местные жители пожаловались МУП «Автобаза» на 237 свалок мусора. Из них 12 убрали собственники предприятия, ещё 28 сейчас ликвидируют. В общей сложности с начала года специалисты убрали более 1 тыс. 200 тонн отходов на свалках.

По словам Зиганшина, одной из причин возникновения несанкционированных свалок являются невысокие штрафы за подобное правонарушение. В связи с этим мэр Алексей Орлов поручил рассмотреть варианты более действенных мер по отношению к правонарушителям.