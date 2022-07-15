Москва, , 12:53 — REGNUM Снижение роли доллара в мировой экономике не будет автоматически сопровождаться усилением роли евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уменьшение роли доллара в мировой экономике — это объективный процесс. И переход к системам расчетов, альтернативных доллару, — это отражение борьбы крупных экономик за свои национальные интересы, — сказал он. — Мировая экономика всегда базировалась на использовании различных валют. И если чей-то удельный вес поднялся или снизился, я не думаю, что это в целом как-то отражается на мировой экономике».

При этом он отметил, что снижение роли доллара не обязательно будет автоматически сопровождаться усилением роли евро.

«Позиции европейской экономики по отношению к американской не укрепляются в настоящее время, — сказал Колганов. — Был период, когда европейская экономика обгоняла американскую, и позиции Европы и евро укреплялись. Но этот период прошел, и сейчас европейская экономика не в лучшем состоянии. Поэтому пока говорить об усилении роли евро не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар продолжает укрепляться на фоне негативных экономических перспектив.

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