Москва, 15 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Снижение роли доллара в мировой экономике не будет автоматически сопровождаться усилением роли евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Уменьшение роли доллара в мировой экономике — это объективный процесс. И переход к системам расчетов, альтернативных доллару, — это отражение борьбы крупных экономик за свои национальные интересы, — сказал он. — Мировая экономика всегда базировалась на использовании различных валют. И если чей-то удельный вес поднялся или снизился, я не думаю, что это в целом как-то отражается на мировой экономике».

При этом он отметил, что снижение роли доллара не обязательно будет автоматически сопровождаться усилением роли евро.

«Позиции европейской экономики по отношению к американской не укрепляются в настоящее время, — сказал Колганов. — Был период, когда европейская экономика обгоняла американскую, и позиции Европы и евро укреплялись. Но этот период прошел, и сейчас европейская экономика не в лучшем состоянии. Поэтому пока говорить об усилении роли евро не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар продолжает укрепляться на фоне негативных экономических перспектив.