Красноярск, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили пять лесных пожаров на площади 56 га. Как сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Лесопожарного центра, очаги возгораний действовали в Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском и Шушенском районах.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В тушении принимали участие более 140 человек, было задействовано пять единиц техники, 16 воздушных судов.

По состоянию на 11:00 (местное время) 15 июля в Красноярском крае действует три лесных пожара на площади 12,6 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Все возгорания локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края действуют ограничения на посещение лесов.

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