Екатеринбург, 15 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Свердловской области создан проект «Сухой порт», сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики. Первый груз примут осенью 2022 года.

Грузовой поезд

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в нынешней ситуации Урал находится в выгодном положении для транспортировки грузов с востока, поскольку прежние логистические цепочки уже не работают. Глава региона выразил надежду на то, что в ближайшие пять лет регион сможет стать главным сухим портом России.

Отмечается, что под Екатеринбургом приступили к строительству одного из крупнейших логистических хабов в стране. Его мощность может составить 60 млн тонн к 2030 году и 80 млн тонн к 2035 году.