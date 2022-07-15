Москва, , 12:50 — REGNUM Россия обеспечивает себя удобрениями полностью и даже сверх того. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«В части удобрений проблем нет и не будет. Так как мы более чем с двукратным запасом закрываем все внутренние потребности», — заявил Мантуров.

«Что касается химических средств защиты растений: сейчас наша доля на российском рынке составляет уже 55%. Хотя остальной объём в основном поставляется из дружественных стран, мы рассчитываем нарастить производство, охватит свыше 75% рынка к 2030 году», — указал он.