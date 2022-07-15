15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 13:21 — REGNUM Первый телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвал оживленные комментарии среди экспертного сообщества. Напомним, что 11 июля Пашинян по телефону поздравил Эрдогана с праздником Курбан-байрамом, а тот адресовал взаимные поздравления Пашиняну с праздником Вардавар — Преображением Господним. Это событие, подаваемое часто в прессе как «сенсационное», на самом деле выглядит естественным. После того как между Анкарой и Ереваном начался диалог на уровне спецпредставителей по нормализации отношений, турецкие эксперты заговорили о возможной личной встрече лидеров двух стран. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что «такая инициатива исходит с армянской стороны», при этом, правда, оговаривал условия для проведения этой акции с акцентом на согласие Еревана на открытие Зангезурского коридора. Было ли достигнуто такое согласие, пока неизвестно.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время армянские эксперты обращают внимание на любопытные нюансы. Они утверждают, что согласие на телефонный контакт было достигнуто «в рамках процесса урегулирования отношений». Любопытно и то, что размещенные на сайтах Пашиняна и Эрдогана информационные сообщения идентичны, это наводит на мысль, что они согласовывались. Хотя аналогичные релизы, например, о телефонных контактах Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным часто расходятся в смысле расстановки политических ударений. Итак, Пашинян начал свою игру с турками. В идеале он должен вычленить отношения с Турцией из общего комплекса отношений в предлагаемом Анкарой треугольнике с участием Баку, превратить развитие армяно-турецких отношений в самостоятельный внешнеполитический вектор для обеих стран. В Анкаре это тоже понимают, разрабатывая определенные шаги в сторону Еревана. В этой связи некоторые армянские эксперты указывают на некоторые «глубинные факторы развития этого процесса, который может завязываться на интересы западной армянской диаспоры».

Как считает декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян, «армянские власти вступили в довольно сложную игру с самыми слабыми стартовыми условиями, потому что они — потерпевшая поражение власть, у них нет никаких рычагов, никакой базы для переговоров, чтобы добиться каких-либо уступок у другой стороны, они постоянно находятся в роли уступающего». Но может быть и так, что Турция перестанет связывать процесс нормализации отношений с Ереваном с итогами второй карабахской войны, начнет выстраивать новый тип отношений с определенным учетом уже и армянских интересов. Не случайно президент Союза армянских фондов (ERVAP) и фонда «Армянской больницы Сурп Пиргич» Бедрос Шириноглу заявил, что телефонный разговор между Эрдоганом и Пашиняном «был встречен с большим удовольствием и радостью в армянской общине Турции» и что «нынешний процесс нормализации отношений между двумя странами имеет большое значение с точки зрения залечивания ран прошлого, преодоления предрассудков и создания нового климата на пути к общему будущему».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Не всем это понятно и приходится по нраву в Армении. Пашинян рискует, понимая, что переформатировать оппозицию, обеспечить более широкую общественную консолидацию на базе нормализации отношений с Турцией будет очень сложно. Тем более что создается ощущение того, что он следует параллельным курсом, модернизируя одновременно и армяно-российские отношения. Такая формула создает иллюзорную видимость широкого политико-дипломатического маневра с участием Запада. В принципе подобная дипломатия имеет право на жизнь, но требует огромного искусства и немалых различных ресурсов. На турецком направлении получить карт-бланш Пашинян может только в случае серьезных уступок или исторических компромиссов со стороны Эрдогана. Тогда эти процессы могут получить необходимую поддержку общественности Армении. Теоретически такое возможно, но в случае активного участия какого-нибудь внешнего игрока. На данном этапе при таком раскладе это вряд ли устраивает Турцию. Другое дело, если в игру вступит Запад, но это реально только при определенных геополитических условиях, в случае если после Украины начнется битва за Закавказье.

Самым желательным для всех вариантом политических перемен, естественно, является нормализация турецко-армянских отношений без каких-либо предусловий. Добиться этого пока не удается, хотя лимит времени для свободных маневров у всех в обрез.