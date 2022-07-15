Москва, 15 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны перехватили в Харьковской области девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 15 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Он уточнил, что боеприпасы были перехвачены в районах населённых пунктов Харцызск, Коровий яр, Ханженково, Донецкой Народной Республики, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области.

Также за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 211 районах.

Всего, как уточнил Конашенков, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолёта, 137 вертолётов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.

Читайте также: Российские ПВО перехватили в Херсонской области две ракеты «Точка-У»

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 июля, российскими ПВО в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области были перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».