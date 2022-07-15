Магнитогорск, Челябинская область, , 12:46 — REGNUM Для предотвращения снижения доходов граждан и роста безработицы необходима дополнительная общая мобилизация. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба главы региона.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе встречи речь шла о промышленном развитии региона и модернизации социальной сферы. Матвиенко отметила, что по каждому предприятию работа должна вестись точечно.

«Здесь необходимо помочь, поддержать, принять решения в том числе на федеральном уровне», — сказала глава Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинскую область она прилетела 14 июля. В основном её рабочий день проходит в Магнитогорске.