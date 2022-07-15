Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае завершился приём документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований. На 104 мандата в 12 кампаниях выдвинуто 429 кандидатов, сообщили в крайизбиркоме.

Лучшим из лучших мандат депутата. Советский плакат

От политических партий выдвинуто 343 кандидата. Ещё 86 кандидатов являются самовыдвиженцами. В выборах принимают участие шесть партий: «Единая Россия» (104 кандидата), ЛДПР (86 кандидатов), КПРФ (76 кандидатов), «Справедливая Россия» (52 кандидата) «Новые люди» (21 кандидат), «Родина» (четыре кандидата)

Наивысшая конкуренция по итогам этапа выдвижения наблюдается на довыборах в Думу Краснокамского округа, где на мандат по округу № 20 претендует семь кандидатов, а также шесть кандидатов по округу №4 в гордуму Березников.

Напомним, муниципальные выборы в Прикамье пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.