Париж, 15 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В результате бушующих в юго-западном французском департаменте Жиронда природных пожаров уничтожено уже свыше семи тысяч гектаров леса. Об этом 15 июля сообщает префектура Новой Аквитании и Жиронды на своей странице в одной из соцсетей.

geralt Лесной пожар

«В коммуне Ла Тест-де-Буш уничтожены 3100 гектаров леса. Три дома и два ресторана уничтожены огнём в городке Казо. В коммуне Ландира уничтожены 4200 гектаров леса», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ситуация с распространением природных пожаров в регионе всё ещё продолжает быть неблагоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две новые вспышки пожара в городе Монсагро, расположенного в провинции Саламанка, вынудили местные власти эвакуировать около 400 жителей муниципалитетов Морасвердес и Гуадаперо.