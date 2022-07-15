Кемерово, 15 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет житель областного центра, которого обвиняют в применении насилия против полицейского. Инцидент произошёл в июне ночью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

По данным следствия, сотрудники ДПС в ходе патрулирования заметили автомобиль, двигавшийся, виляя из стороны в сторону. Остановив машину, инспектор попросил водителя предъявить документы. Последний попытался скрыться, однако полицейский встал впереди машины.

«Тогда водитель наехал на представителя власти, толкнув его бампером, от чего тот упал на капот машины. Однако это не остановило водителя, он продолжил движение и совершил резкий поворот, чтобы сбросить инспектора с капота. Через некоторое время злоумышленник был остановлен и задержан», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, водитель действительно был пьян, к тому же у него не было водительских прав, которых он лишился за пьяное вождение. Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.