Барнаул, , 12:43 — REGNUM В Алтайском крае указом губернатора региона Виктора Томенко внесены поправки в действующий режим антиковидных ограничений, сообщает 15 июля телеграм-канал правительства края.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

На период эпидемиологического благополучия приостанавливается действие некоторых региональных антиковидных норм, например, о проведении профилактической дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, об обязательной обработке объектов общественного, в том числе междугороднего транспорта, помещений железнодорожных и автовокзалов.

В течение периода эпидблагополучия в крае все организации (индивидуальные предприниматели) должны строго руководствоваться требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые изложены в правовых актах, предписаниях и письмах Министерства здравоохранения России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшилась настолько, что власти региона в начале июня 2022 года отменили масочный режим и известили, что не будут больше публиковать ковидные сводки. По состоянию на 5 июня из общего числа выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 (269 205 человек, +57 за сутки) выздоровели 259 774 человека (+82 за сутки).

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