Абакан, , 12:43 — REGNUM В Хакасии в честь медработников, проявивших героизм и самоотверженность в борьбе с COVID-19 и погибших во время пандемии, будут названы медучреждения и лечебные отделения. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе состоялась заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса о присвоении медицинским организациям имён медработников, погибших во время пандемии. В нём принял участие министр имущественных и земельных отношений республики Евгений Тарасов.

На заседании принято решение об увековечении памяти трёх врачей.

«Какие отделения или медучреждения будут носить имена героев, станет известно в ближайшее время», — подытожили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 448 носителей коронавируса.

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