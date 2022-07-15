Москва, 15 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило доступ к льготным кредитам для инвесторов, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает 15 июля пресс-служба правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Речь идет об исключении требований к общему объему инвестиций и минимальному количеству рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта. Ранее, чтобы получить льготный кредит, компания должна была инвестировать в свой проект не менее 1 млрд рублей и создать не менее 250 рабочих мест. Решение позволит снизить риски срыва инвестпроектов из-за санкционных ограничений», — говорится в сообщении.

Льготное кредитование предоставляется на создание инфраструктуры и производства. Транспорт, энергетика и поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития, являются приоритетными направлениями.

В сообщении говорится, что ставка будет зависеть от ключевой ставки ЦБ.

«Действующий механизм субсидирования в нынешних условиях позволит снизить ставки для предпринимателей на 6,75%. Таким образом, льготная ставка для них будет начинаться от 2% годовых», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с Генпрокуратурой во Владивостоке 8 июня попросил учесть важный для развития страны момент и избавить бизнес от излишних проверок.

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