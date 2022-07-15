Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Инфляция в Ленинградской области второй месяц подряд замедляется. По итогам июня 2022 года она снизилась до 13,8% в годовом исчислении, сообщили 15 июля в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка России.

.07.2022 Инфографика к ИАМ

Годовая инфляция в Ленинградской области в июне снизилась до 13,8%, после 14,9% в мае.

«Это самый низкий уровень инфляции среди регионов Северо-Запада», — отметили в пресс-службе и пояснили, что основное влияние на динамику цен оказали укрепление рубля, снижение потребительского спроса после его всплеска в марте и высокое насыщение рынка отдельными видами продуктов питания и непродовольственных товаров.

Так, в июне в годовом выражении подешевели некоторые овощи: помидоры, морковь, свекла и огурцы. Как пояснили в ЦБ, на этом сказалось расширение географии поставок и увеличение, по сравнению с прошлым годом, урожая местных производителей. Кроме того, замедлился рост цен на сахар, что было вызвано увеличением его предложения на внутреннем рынке после введения ограничений на экспорт и снижения спроса.

Укрепление рубля скорректировало динамику цен на ряд товаров с высокой импортной составляющей — замедлился рост цен на автомобили и телевизоры.

«В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция составит 14,0–17,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — подытожили в пресс-службе.

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