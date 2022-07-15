Москва, 15 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) было уничтожено пять пунктов управления и узлов связи, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также живая сила и военная техника киевских боевиков в 43 районах её сосредоточения. Об этом 15 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах: Прасковиевка Донецкой народной республики и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 43-х районах», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также в рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» и подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российским высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» 14 июля был уничтожен дом офицеров в Виннице, где шло совещание командования воздушных сил Украины с представителями иностранных поставщиков вооружений по передаче Киеву очередной партии вооружений.