Белгород, 15 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны после выздоровления 12 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в региональном оперативном штабе. Скончался житель Старого Оскола 1955 года. В стационарах продолжает лечение 71 человек, 185 жителей наблюдаются амбулаторно.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 131 992 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 129 456 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 280 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 11 жителей с подтверждённым коронавирусом.