Сиэтл, США, 15 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Алкоголь несет значительный риск для здоровья и не приносит никакой пользы людям в возрасте до 40 лет — к таким выводам пришло крупнейшее исследование по данной теме, сообщает газета Guardian.

Anbiist Алкоголь

Исследование проводилось учеными научно-исследовательского университета Вашингтона в Сиэтле, который собирает наиболее полные данные о причинах заболеваний и смертей в мире.

После нового масштабного анализа глобальных данных авторы исследования пришли к выводам о том, что употребление алкоголя несет большие риски для молодых людей, чем для пожилых.

Рекомендации ученых по потреблению алкоголя основаны на возрасте и месте проживания, причем самые строгие рекомендации касаются мужчин в возрасте 15-39 лет, которые подвергаются наибольшему риску злоупотребления алкоголя в мире.

«Наша идея проста: молодым людям не надо пить», — говорит руководитель исследования доктор Эммануэла Гакиду, профессор медицинского факультета университета Вашингтона.

Как следует из анализа привычек употребления алкоголя в 204 странах, в 2020 году 1,34 миллиарда человек употребляли вредные количества алкоголя.

Исследование показало, что 59% тех, кто употребляет вредные количества алкоголя, входят в возрастную категорию от 15 до 39 лет, и для них алкоголь не только не полезен, но и создает риски, включая травмы, связанные с состоянием опьянения, автомобильные аварии, самоубийства и убийства. Три четверти злоупотребляющих крепкими напитками — мужчины.

Исследователи изучили риск, связанный с употреблением алкоголя, по 22 показателям здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, используя данные за 2020 год.

Они обнаружили, что уровень алкоголя, который можно употреблять без увеличения риска для здоровья, составляет 13 мл красного вина в день для мужчин и 27 мл для женщин или 51 мл пива для мужчин и 102 мл для женщин.