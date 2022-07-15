Томск, , 12:37 — REGNUM В Томской области вновь растёт заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки выявлено 35 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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17 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 894.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 337 пациентов, в том числе 17 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 863 жителя области.