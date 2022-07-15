Москва, , 12:37 — REGNUM Российская промышленность нуждается в длинных деньгах по минимальной ставке. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Сейчас кардинально меняется подход с точки зрения государственных инвестиций и обеспечения спроса. Чтобы избежать инвестиционной паузы, промышленность нуждается в длинных деньгах по минимальной ставке. Для этого с Минфином прорабатываем унифицированный для всех отраслей промышленности механизм долгосрочного заёмного финансирования крупных значимых проектов под государственной гарантией», — заявил Мантуров.

Ещё большее значение имеет гарантированный спрос со стороны государства, продолжил он.

«Речь идёт, в первую очередь, о поставках отечественной продукции для больших инфраструктурных проектов, инициированных государством», — указал он.