Москва, 15 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российская промышленность нуждается в длинных деньгах по минимальной ставке. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Сейчас кардинально меняется подход с точки зрения государственных инвестиций и обеспечения спроса. Чтобы избежать инвестиционной паузы, промышленность нуждается в длинных деньгах по минимальной ставке. Для этого с Минфином прорабатываем унифицированный для всех отраслей промышленности механизм долгосрочного заёмного финансирования крупных значимых проектов под государственной гарантией», — заявил Мантуров.

Ещё большее значение имеет гарантированный спрос со стороны государства, продолжил он.

«Речь идёт, в первую очередь, о поставках отечественной продукции для больших инфраструктурных проектов, инициированных государством», — указал он.