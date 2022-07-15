Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не оплачивают проезд на общественном транспорте в среднем 7% от числа пассажиров. Такую статистику привёл 15 июля врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата

«Работа контролёров показала, что пассажиров, которые в транспортном средстве не произвели оплату, в среднем где-то 7%. Из них 5%, иногда даже чуть больше, — это пассажиры, которые не приложили тот самый единый либо льготный билет», — сообщил Енокаев.

Он добавил, что оставшиеся 2% безбилетников получают штраф. В отношении них составляют акты за административные правонарушения. Но, в целом, пассажиры ведут себя добропорядочно.

На части городского общественного транспорта Петербурга действует система, где вместо кондукторов работают контролёры, имеющие специальные средства видеофиксации. Такая мера стала частью перехода к новой модели транспортного обслуживания.

«У нас работали на первых двух этапах 300 контролёров. Сейчас доусиляем: будет общий состав до 600», — поделился планами Енокаев.

Напомним, что оплатить поездку на транспорте можно с помощью единой карты «Подорожник», билета длительного пользования, льготных проездных и с помощью банковских карт. При этом на 378 автобусах до середины ноября сохранится наличный расчёт.