Москва, 15 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Российская авиация высокоточными ударами за сутки уничтожила в Артемовске в ДНР до 300 украинских националистов, сообщили 15 июля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России высокоточными ударами за прошедшие сутки уничтожили в Харькове до 200 националистов.

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