Амман, , 12:51 — REGNUM Национальная гвардия Иордании, совместно с войсками пограничной стражи страны, провела ряд операций на границе с Сирией. Об этом 15 июля сообщает Jordan 24 со ссылкой на официальное заявление командования национальной гвардии.

Наркотики @DarakJo

Отмечается, что в течение последних нескольких дней в пограничных районах были перехвачены несколько крупных партий наркотиков, переправляемых контрабандным путём. В приграничных районах были обнаружены несколько укрытий контрабандистов с грузом оружия и наркотических веществ.

Также, силы национальной гвардии провели серию задержаний лиц, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Аммане.

У одного из задержанных была изъята партия в 13 500 таблеток наркотического вещества.