Челябинская область, 7 апреля, 2015, 15:22 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в марте

В Челябинской области задержан глава Кунашакского района Вадим Закиров. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением. Первые «звоночки» прозвучали для него в марте, когда ФСБ изъяло в райадминистрации часть документов. Кроме того, Вадима Закирова и двух его заместителей допросили.

Поводом для таких действий со стороны силовиков послужила информация, в соответствии с которой чиновники приобрели в муниципальную собственность бывшее жилое здание, чтобы впоследствии использовать его, как детский сад. Сумма данной сделки составила 19 миллионов рублей, хотя реальная стоимость строения была на 10 миллионов ниже, то есть, 9 миллионов рублей. Кроме того, оказалось, что здание не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к детским дошкольным учреждениям.

Сейчас обязанности главы района исполняет Радик Галеев. Как отмечают в областном правительстве, ситуация на территории муниципалитета стабильная.