Москва, 15 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований. Об этом 15 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russianplanes.net Самолёт Су-25

Так, по его словам, два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины были сбиты истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Бармашово Николаевской области», — добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российскими военными были также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Весёлая Тарасовка Луганской Народной Республики, добавил генерал-лейтенант.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 июля, российские военные в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины сбили два украинских военных самолёта. Су-24 был сбит в районе населённого пункта Славянск и МиГ-29 — в районе села Троицкое Донецкой Народной Республики.

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