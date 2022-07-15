Москва, , 12:32 — REGNUM В правительстве пришли к выводу о необходимости отхода от прежней абсолютно рыночной промышленной политики. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Буквально три дня назад мы подробно их (меры) обсуждали под председательством Михаила Владимировича на специальной стратегической сессии, и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — заявил Мантуров.

«Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих, нам предстоит совершить создание новых кооперационных связей. Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами РФ за рубежом. При этом ускоренным темпом будем осваивать производство собственных аналогов на замену отдельных импортных компонентов», — указал он.