Москва, 15 июля 2022, 12:31 — REGNUM Российским высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» 14 июля был уничтожен дом офицеров в Виннице, где шло совещание командования воздушных сил Украины с представителями иностранных поставщиков вооружений по передаче Киеву очередной партии оружия. Об этом 15 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коншенков.

Пуск крылатых ракет «Калибр»
Пуск крылатых ракет «Калибр»
Mil.ru

Как уточнил, Конашенков, 14 июля российскими высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» был нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.

«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — сказал он.

Также представитель Минобороны подчеркнул, что в результате удара все участники указанного совещания были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коншенков рассказал, что вооруженные силы России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов.