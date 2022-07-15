Москва, , 12:31 — REGNUM Российским высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» 14 июля был уничтожен дом офицеров в Виннице, где шло совещание командования воздушных сил Украины с представителями иностранных поставщиков вооружений по передаче Киеву очередной партии оружия. Об этом 15 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коншенков.

Пуск крылатых ракет «Калибр» Mil.ru

Как уточнил, Конашенков, 14 июля российскими высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» был нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.

«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — сказал он.

Также представитель Минобороны подчеркнул, что в результате удара все участники указанного совещания были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коншенков рассказал, что вооруженные силы России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов.