Москва, 15 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Минпромторг применяет эффективные механизмы поддержки различных отраслей промышленности. Как передает корреспондентИА REGNUM15 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговлеВладимир Гутенёв («Единая Россия») при обсуждении кандидатурыДениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

Владимир Гутенев

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«Мы видим, что Минпромторг традиционно отличается новаторским подходом к выработке и реализации эффективных механизмов поддержки в различных отраслях промышленности», — сказал он в ходже внеочередного пленарного заседания Госдумы.

В частности, он отметил работу федерального и региональных фондов развития промышленности, программы которых пользуются высоким спросом среди промышленных предприятий. Оперативная реакция Минпромторга на изменение экономической ситуации позволила провести трансформацию специальных инвестиционных контрактов, добавил Гутенёв.