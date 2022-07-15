Йошкар-Ола, 15 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Жительница Йошкар-Олы сообщила в полицию о краже у нее денежных средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

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По ее словам, в интернете она увидела объявление с предложением заработать на инвестициях. Желая увеличить свой капитал, в мессенджере она связалась с администратором интернет-сайта, который объяснил процедуру заработка на бирже. Поверив всевдо-брокеру, женщина вносила на указанный им счет в течение месяца разные суммы. Причем первый заработок ей позволили вывести, а в дальнейшем для увеличения выгоды убедили в том, что нужны крупные вложения. Женщина продолжила вносить деньги до тех пор, пока не узнала от менеджера, что все «инвестиции» сгорели.

Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, лучший способ беседы с телефонными мошенниками — это мало, сдержанно, и максимально быстро закончить разговор с ними, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Важно понимать, что лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами не существует и снятие денег через онлайн-банк является невозможным, а потому, чаще всего, такими предлогами оперируют мошенники.

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