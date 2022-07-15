Москва, 15 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В России следует ожидать падение объёмов промышленного производства. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Скажу прямо: мы ожидаем изменения показателя, связанное с падением экспорта и закрытия западных рынков. Это приведёт к снижению объёма по наиболее ёмким отраслям, среди которых металлургия, химический комплекс и лесопромышленность», — заявил Мантуров.

«Поэтому в целом погода, даже с учётом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на 6% в этом году», — указал он.