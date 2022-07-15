Москва, 15 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили 15 июля в Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.