Бейрут, , 12:33 — REGNUM Подразделения спецназа вооруженных сил Ливана и Иордании провели совместные военные учения. Об этом 15 июля сообщает Lebanon 24.

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По данным журналистов, в ходе учений «Решительный союз 2022» подразделения морских коммандос Ливана, совместно с иорданскими морскими пехотинцами, провели совместное патрулирование акватории Средиземного моря.

Также подразделения отработали высадку и совместные действия при захвате пляжа с последующим разгромом условного противника.

Как сообщается, учения направлены на поддержание региональной безопасности и обмен опытом по борьбе с террористическими угрозами.