Бейрут, 15 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Подразделения спецназа вооруженных сил Ливана и Иордании провели совместные военные учения. Об этом 15 июля сообщает Lebanon 24.

@LebarmyOfficial Ливан спецназ

По данным журналистов, в ходе учений «Решительный союз 2022» подразделения морских коммандос Ливана, совместно с иорданскими морскими пехотинцами, провели совместное патрулирование акватории Средиземного моря.

Также подразделения отработали высадку и совместные действия при захвате пляжа с последующим разгромом условного противника.

Как сообщается, учения направлены на поддержание региональной безопасности и обмен опытом по борьбе с террористическими угрозами.