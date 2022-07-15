Москва, 15 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Текущие показатели по промышленности обусловлены во многом инерцией. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«По совокупности обозначенные меры позволили удержать промышленность от глубокой просадки. В частности, первые пять месяцев обработка завершила в плюсе — почти на 2%. Но мы не успокаиваем себя таким результатом, поскольку он обусловлен, в первую очередь, инертностью отраслей с длинными производственными циклами и сформированными заранее запасами материалов и комплектующих», — заявил Мантуров.