Брянск, 15 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализировано три ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в региональном оперативном штабе. Завершили лечение 22 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Всего в Брянской области проведено 1 983 112 исследований на коронавирус, выявлено 162 625 носителей инфекции. Выписаны после выздоровления 158 339 жителей.

В летальной статистике за сутки без изменений — от осложнений скончались 4 043 пациента.