Москва, , 12:24 — REGNUM Госдума до начала осенней сессии может провести внеочередные заседания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщил источник в Госдуме.

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«Могут быть другие дополнительные внеочередные заседания до начала осенней сессии», — сказал собеседник агентства.

Что соответствует позиции о том, что депутаты всегда должны находиться в мобилизационной повестке, отметил источник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно обращал внимание на то, что у политиков нет отпусков.