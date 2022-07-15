Москва, 15 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Меры поддержки экономики на фоне санкций оказались весьма эффективны. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Первый удар нам удалось сдержать, и нивелировать негативные последствия. Здесь я хочу поблагодарить вас за поддержку предложенных правительством антикризисных мер, которые, на наш взгляд, сработали весьма эффективно», — заявил Мантуров.

«Благодаря им более 700 системообразующих предприятий получили льготные кредиты на оборотку… докапитализированные региональные фонды развития промышленности, которые созданы в 81 субъекте РФ. Разворачиваются проекты обратного инжиниринга и дополнительной поддержки НИОКРов по всей промышленности», — подчеркнул он.