Воронеж, 15 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. День белорусской национальной культуры состоится в Воронеже 16 июля, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Белорусский танец

Праздник состоится в Зелёном театре на территории Центрального парка. Здесь с 17:00 откроются тематические интерактивные площадки — воронежцы смогут познакомиться с национальными традициями белорусской культуры, работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Для гостей будут организованы ремесленные мастер-классы, обрядовые и игровые программы. Также можно будет продегустировать национальные белорусские блюда. Затем в 18:00 на сцене Зелёного театра состоится концерт «Две сестры — Беларусь и Россия» в рамках проекта Дни национальной культуры в Воронеже.

Главным событием дня станет фестиваль «Дивномузыка». В программе выступят Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова и старейший профессиональный хореографический коллектив Республики Белоруссия — Государственный академический ансамбль танца Белоруссии.

День белорусской культуры организован Воронежским областным центром народного творчества и кино и природным архитектурно-археологическим музеем-заповедником «Дивногорье» при поддержке департамента культуры Воронежской области.