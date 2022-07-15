* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 12:21 — REGNUM В уезде Рустак афганской провинции Тахар агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока публично наказали двух молодых людей за шутливые игры на улице. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привязали этих молодых людей к тележкам и подвергли унижениям в назидание окружающим.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно притесняют, оскорбляют и унижают молодых людей в провинции Тахар под предлогом бритья бород, ношения европейской одежды и стрижки волос.