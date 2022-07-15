Остин, США, 15 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власти американского штата Техас подали иск против администрации президента США Джо Байдена в связи с рекомендациями, которые недавно получили больницы и врачи относительно абортов, об этом сообщает 14 июля The Hill.

Joyous! Техас

Ранее администрация направила в медицинские учреждения документ, в котором она напомнила сотрудникам, что в рамках федерального закона необходимо проводить процедуру прерывания беременности в случае, если жизни или здоровью пациента угрожает опасность.

Согласно иску, поданному в Северном округе Техаса, администрация Байдена »стремится превратить каждое отделение неотложной помощи в стране в клинику для абортов» и »пренебрегает решением Верховного суда, хотя на соответствующем решении еще не высохли чернила».

Техас заявил, что руководство идет гораздо дальше, чем просто напоминание больницам об их обязательствах в соответствии с действующим законодательством, »оно включает ряд новых требований, связанных с предоставлением абортов, которых не существует в соответствии с федеральным законом».

Штат просит суд издать постоянный судебный запрет, запрещающий администрации обеспечивать соблюдение таких указаний.