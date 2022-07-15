Калуга, , 12:35 — REGNUM За шесть месяцев 2022 года в Калужской области в рамках рейдов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав было арестовано 28 арестов автомобилей должников. Об этом 15 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

В первом полугодии судебные приставы совместно с ГИБДД провели 15 рейдовых мероприятий Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

В первом полугодии судебные приставы совместно с региональным ГИБДД провели 15 рейдовых мероприятий. Они проходили в Калуге, Обнинске, Жукове, Малоярославце. Задерживать злостных неплательщиков сотрудникам УФССП помогала система «Дорожный пристав», считывающая номера автомобилей, принадлежащие должникам по исполнительным производствам.

«По итогам рейдов с «Дорожным приставом» общая сумма, перечисленных взыскателям денежных средств, составила 1 миллион 875 тысяч рублей», — отметил Артём Залогин.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужанка выплатила 138 тыс. рублей долгов по 92 штрафам ГИБДД