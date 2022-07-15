Калуга, 15 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2022 года в Калужской области в рамках рейдов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав было арестовано 28 арестов автомобилей должников. Об этом 15 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области В первом полугодии судебные приставы совместно с ГИБДД провели 15 рейдовых мероприятий

В первом полугодии судебные приставы совместно с региональным ГИБДД провели 15 рейдовых мероприятий. Они проходили в Калуге, Обнинске, Жукове, Малоярославце. Задерживать злостных неплательщиков сотрудникам УФССП помогала система «Дорожный пристав», считывающая номера автомобилей, принадлежащие должникам по исполнительным производствам.

«По итогам рейдов с «Дорожным приставом» общая сумма, перечисленных взыскателям денежных средств, составила 1 миллион 875 тысяч рублей», — отметил Артём Залогин.