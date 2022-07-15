Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга передадут Ленинградской области, а та в свою очередь — подшефному городу Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР), шесть трамваев, сообщил 15 июля области губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам главы Ленобласти, регион договорился с Петербургом о передаче в Енакиево шести трамвайных вагонов, которые заменят 40-летние составы, которые еще перевозят пассажиров в Енакиево.

«Комитеты отчитались об оказании шефской помощи городу. Подготовительная работа завершена. Переходим к подготовке к осенне-зимнему сезону школ и садиков, ремонту теплотрасс и водоводов, поставкам медтехники», — уточнил Дрозденко, отметив, что параллельно Ленинградская область принимает на отдых детей из ДНР и нуждающихся на лечение в областных больницах.

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