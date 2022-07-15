Сеул, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 368 человек. Об этом 15 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 15 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 074 755 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 470 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 638 788 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3096 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 401 543 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 26 596 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 614 952 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 38 882 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 680 142.

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