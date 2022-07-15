Донецк, , 12:19 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Петровский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 15 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:33 выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники киевского режима направили на Украину военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.