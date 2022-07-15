Кабул, 15 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Кабуле после того, как водитель автомобиля отказался отдать сдачу одному из пассажиров, тот в знак протеста бросился под колёса машины. Очевидец рассказал газете «8 Собх», что он это сделал из-за того, что водитель завысил плату за проезд.

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Инцидент произошёл в автомобиле, который вёз пассажиров из Ришхора к кинотеатру «Памир». Один из них хотел выйти на улице Дар-уль-Аман, но водитель взял с него двойную плату за проезд, мотивируя это повышением цен на горючее.

Падение покупательской способности людей и рост цен, в том числе на горючее, вызывают недовольство населения Афганистана и ставят перед людьми множество проблем.