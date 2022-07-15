Ижевск, , 12:15 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 60-летняя местная жительница с сообщением о краже у нее денежных средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Телефонный звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам женщины, ей на мобильный телефон поступил звонок якобы от представителя одного из операторов сотовой связи. Звонивший убедил женщину возобнови то договор об оказании услуг с данным оператором. Для оформления документов он выведал у пострадавшей личные данные, а также все пароли и коды, которые ей поступили в смс-сообщениях.

Получив личную информацию, он смог оформить на женщину кредит в размере 1,2 млн рублей. Полученные средства были переведены на сторонний счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Можги обратилась в полицию с сообщением о краже у нее дистанционным способом более 2 млн рублей. Женщина пыталась защититься от взятого на ее имя кредита.

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